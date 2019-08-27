Российский космонавт назвал отказ Европы от ракет «Союз» политизированным

Космонавт заявил, что планы Европейского космического агентства перестать использовать российские корабли «попахивают политикой».
Он также отметил, что на данный момент космический корабль «Союз» является единственным средством доставки астронавтов на МКС, подобного корабля у NASA нет, хотя они активно занимаются разработкой аналога.
При этом, по словам Лазуткина, даже если его изобретение находится на завершающей стадии, США понадобится еще несколько лет на его отработку.
«С точки зрения надежности американцам нужно будет еще несколько лет доказывать, что у них есть хороший носитель, который не отказывает; у них есть система аварийного спасения, которая не отказывает», — пояснил космонавт.
Он также уточнил, что на сегодняшний день было совершено более 500 запусков «Союза», их система аварийного спасения отлично себя зарекомендовала, а аварии случались только в первые годы.
То есть система аварийного спасения прошла эту отработку и на практике показала, что она есть.