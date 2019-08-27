Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем Сталин отправил на фронт «наркомовские 100 грамм»В Красной армии выдача «фронтовых» 100 граммов водки зависела не только от расположения воинских частей, но и от времени года
Фоторепортажи
24Интересные и странные места, найденные на карте
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
02:03 (мск), источник: Газета.Ру

Российский космонавт назвал отказ Европы от ракет «Союз» политизированным

Российский космонавт Александр Лазуткин назвал планы Европейского космического агентства (ЕКА) отказаться от использования кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС политизированными, сообщает ФАН.

Источник: РИА "Новости"

Космонавт заявил, что планы Европейского космического агентства перестать использовать российские корабли «попахивают политикой».

Он также отметил, что на данный момент космический корабль «Союз» является единственным средством доставки астронавтов на МКС, подобного корабля у NASA нет, хотя они активно занимаются разработкой аналога.

При этом, по словам Лазуткина, даже если его изобретение находится на завершающей стадии, США понадобится еще несколько лет на его отработку.

«С точки зрения надежности американцам нужно будет еще несколько лет доказывать, что у них есть хороший носитель, который не отказывает; у них есть система аварийного спасения, которая не отказывает», — пояснил космонавт.

Он также уточнил, что на сегодняшний день было совершено более 500 запусков «Союза», их система аварийного спасения отлично себя зарекомендовала, а аварии случались только в первые годы.

То есть система аварийного спасения прошла эту отработку и на практике показала, что она есть.

Ранее сообщалось, что ЕКА больше не будет использовать российские «Союзы».

 Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Дипломат РФ опроверг ядерные испытания под Северодвинском
Европейские космонавты отказались от полетов на «Союзах»
Суд вывел из-под ареста 121 миллион евро по делу Абызова
Страны G7 выпустили совместное заявление по итогам саммита
В Литве задержали двух российских пограничников
Росгидромет раскрыл состав облака после взрыва в Северодвинске
«Аэрофлот» обвинили в дискредитации SSJ 100 после катастрофы
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Toyota готовит практичный «квадратный» внедорожник Японская марка планирует выпустить внедорожный минивэн, который составит конкуренцию легендарной Mitsubishi Delica
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
Как выглядит 15-летний сын Джанабаевой и Меладзе Певец провел выходные с повзрослевшим Костей (фото)
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь