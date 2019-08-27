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05:32 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты оценили масштаб «кадровой ямы» в России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Компетенции почти 34 миллионов человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для выполняемой работы, таким образом, они попадают в «квалификационную яму». Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации «Росатом», «Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты», который есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Авторы документа, ссылаясь на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывают, что компетенции каждый третий работник в мире сталкивается с этой проблемой. «Квалификационная яма» (skills mismatch) охватывает 1,3 миллиарда работников, а к 2030 году это число вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже 33,9 миллиона человек.

Как отмечается в докладе, проблема так называемой «кадровой ямы» является одной из главных проблем на рынке труда.
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«Ситуация, когда и выпускники, и уже состоявшиеся профессионалы не могут найти работу по специальности, а работодатели, как ни парадоксально, тратят годы, чтобы подобрать специалистов на ключевые должности, возникла не вчера. Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и “интернет вещей” — все это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек и усугубляя разрыв», — приводятся в документе слова гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

По данным авторов доклада, только в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этой проблемы пяти триллионов долларов.

При этом, отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие качественный переход к «новому типу социального контракта» способен повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5%-2% в год.

Структура концепции человекоцентричности, отмечают эксперты BCG, подразделяет ряд параметров на три блока: «способности», то есть уровень развития профессиональных навыков и индивидуальных компетенций работников и, соответственно, систем образования и профессиональной подготовки; «возможности», то есть наличие на рынке труда вакансий и доступ населения к ним; «мотивация», то есть готовность населения заниматься саморазвитием и наличие на рынке условий и стимулов для такого саморазвития.

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