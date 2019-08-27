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03:56 (мск), источник: Московский комсомолец

СМИ: подполковник ФСБ из расследования Голунова ушел с должности

По данным РБК, помощник главы управления ФСБ по Москве и Московской области подполковник Марат Медоев ушел с занимаемой должности.

Один из источников пояснил, что Медоева уволили около месяца назад, где он теперь работает, источник не уточнил.

В свою очередь, Русская службы BBC сообщила, что Медоева не уволили из ФСБ, а просто прикомандировали к службе безопасности «Газпрома».

Ранее журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал материалы о рынке ритуальных услуг в Москве, Медоев фигурировал в этом расследовании как один из организаторов незаконного бизнеса.

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