03:56 (мск), источник: Московский комсомолец
СМИ: подполковник ФСБ из расследования Голунова ушел с должности
По данным РБК, помощник главы управления ФСБ по Москве и Московской области подполковник Марат Медоев ушел с занимаемой должности.
Один из источников пояснил, что Медоева уволили около месяца назад, где он теперь работает, источник не уточнил.
Ранее журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал материалы о рынке ритуальных услуг в Москве, Медоев фигурировал в этом расследовании как один из организаторов незаконного бизнеса.