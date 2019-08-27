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04:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина

Президент России Владимир Путин выглядит лучше, чем 10 лет назад. На это обратило внимание испанское издание El Mundo.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что российскому лидеру в свои 66 лет удается оставаться в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя. Путин — «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», — пишет газета, поясняя, что президент является большим поклонником хоккея, обладает восьмым даном по дзюдо, любит плавание и пешие прогулки.

Также авторы материала отмечают его внешний стиль. Издание отметило, что президент предпочитает костюмы Kiton и Brioni.

Российский лидер занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. Имеет черный пояс по карате. В июле 2018 года нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба попросил президента Владимира Путина «сменить коньки на бутсы». В ответ на это глава государства заявил, что является физкультурником, а не спортсменом, поэтому занимается «всем подряд».

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