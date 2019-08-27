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03:47 (мск), источник: РИА Новости

Большинство работодателей в России не поддерживали идею сна в рабочее время

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время, только среди молодых людей до 24 лет более 50% высказались за введение такого перерыва, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Большинство работодателей идею сиесты на местах не поддерживает (57%)… Работников, которым не нужна сиеста, также больше, чем тех, кто заинтересован таким предложением: 44% и 38% соответственно», — сообщает сервис.

Отмечается, что только один из 100 сотрудников утверждает, что в его компании уже есть возможность дневного сна.
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«Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто нуждается в сиесте: 51% среди молодежи до 24 лет против 25% среди респондентов старше 45 лет», — выяснили исследователи.

По данным Superjob, работодателей, которые лояльно относятся к введению сиесты, сегодня больше, чем пять лет назад: 14% в 2014 году и 20% сегодня. Прохладное лето не способствует популярности сиесты среди персонала компаний: в 2012 году возможность дневного сна на работе привлекала 65% сотрудников, сегодня лишь 38%.

Опрос проводился во всех округах России по двум выборкам. В первой опрашивались 500 менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала из 155 населенных пунктов. Опрос проходил 10—23 августа. Во вторую выборку вошли 1,6 тысячи постоянно работающих россиян старше 18 лет из 338 населенных пунктов. Опрос проводился 21—23 августа.

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