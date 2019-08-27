«Союз МС-14» с роботом FEDOR со второй попытки пристыковался к МКС

Стыковка состоялась в автоматическом режиме. На борту «Союза» — человекоподобный робот FEDOR.
Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки «Курс» на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 метров.
Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля «Звезда», где ранее находился «Союз МС-13», который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться «Союз МС-14».
Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев по связи сообщил Скворцову, что ремонтировать радиооборудование системы «Курс» на МКС будут после стыковки корабля «Союз МС-14» или уже после возвращения робота FEDOR на Землю.
«Лезть даже в совершенно сторонние разъемы, но в системе “Курс”, как-то я опасаюсь, честно говоря. Давай мы это дело сфотографируем, тут будут еще раз работать над вашими фотографиями, а “рвать” уже будем после стыковки. Состыкуемся с “Союзом”, даже может быть кончится эта экспедиция с нашим “Федором”, потом найдем спокойное время, еще раз подумаем, что и как сделать», — сказал Соловьев, переговоры которого с командиром корабля «Союз МС-13» Александром Скворцовым транслировались в понедельник на сайте NASA.
Он подчеркнул, что экипажу с помощью специалистов на Земле придется выполнить ремонт радиооборудования системы «Курс» на стыковочном узле модуля МИМ2.
При этом он отметил, что прибор, который поможет устранить неисправность, есть в наборе запчастей на МКС. Если же причина окажется в проблемах с электропитанием усилителя сигнала, космонавтам придется устранять эту неисправность.
Космонавт Скворцов ответил, что вместе с коллегой Алексеем Овчининым изучил разъемы в шкафу с элементами системы «Курс» и не нашел проблем.
«Я сфотографировал, на первый взгляд контакт никаких проблем не вызывает, все хорошо. Нигде ничего мы не увидели, смотрели вместе с Алексеем, нигде никакого криминала не видно с расстыковки», — сказал Скворцов.
Мы где-то и думали, что это зарыто более глубоко, но давай это «более глубоко» смотреть уже после того как состыкуемся и проведем эту экспедицию с «Федором».
Владимир Соловьевруководитель полета российского сегмента МКС
На МКС FEDOR пробудет до 7 сентября, с ним запланирован ряд экспериментов. Связанных с работой машины в условиях невесомости.