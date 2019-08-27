09:31 (мск), источник: BBC News Русская служба
Спасти от вымирания: в США родился искусственно зачатый белый носорог
В калифорнийском зоопарке родился первый в Северной Америке южный белый носорог, зачатый при помощи искусственного оплодотворения.
Специалисты говорят, что это важный шаг на пути к восстановлению популяции северных белых носорогов. В мире их осталось всего два, и это самки. Последний самец этого вида умер год назад.
Южных носорогов осталось около 18 тысяч, однако и их популяция стремительно сокращается
Ученые надеются, что носорог Виктория станет одной из шести суррогатных матерей южных белых носорогов, которые в ближайшие 10−20 лет смогут выносить и вскормить детенышей северных белых носорогов, зачатых из пробирки.