10:34 (мск), источник: ИА REGNUM
WorldSkills: томские участники завоевали золото и бронзу
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил участников WorldSkills из региона с золотом и бронзой мирового чемпионата.
Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в администрации Томской области.
Ученик Томского
Жвачкин подчеркнул, что Томская область направила на престижный чемпионат по профессиональному мастерству «троих звёздочек»:
«Все они подтвердили высочайший уровень томского профессионального образования».
Мировой чемпионат WorldSkills проходит с 22 по 27 августа 2019 года в Казани. Более 1300 молодых профессионалов из 63 стран мира борются за победу по 56 компетенциям.