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12:02 (мск), источник: Коммерсантъ

«Противостояние трех К»

Эксперты из России и США — о технологии будущих войн.

В международном дискуссионном клубе «Валдай» во вторник был представлен доклад о том, какими будут войны в будущем. Его авторы — старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков и аналитик американской компании Stratfor Сим Тэк — в статье, написанной специально для «Ъ», объясняют, по каким осям будет в будущем происходить конкурентное противоборство государств.

«Первая ось — появление новых технологий в военных сферах. Эта область включает в себя не только боевые роботы и беспилотные летательные аппараты, но и вероятную новую линейку продуктов, которая может дать военным научно-технологический процесс. Одной из главных проблем в этом отношении является поиск адекватного современным машинам, энергопотреблению их платформ и комплектующих компонентов источника энергии.

В ближайшие 20 лет революцию в военных технологиях может совершить именно тот, кто сможет создать дешевый, серийный, компактный источник энергии.
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Вторая ось связана с освоением новых сфер. Определение войны Наполеоном как умение эффективно использовать время и пространство не утратило своей актуальности и сегодня. Это именно тот вектор, по которому сегодня движется технологическое совершенствование военных практик: быть быстрее и маневреннее. География больше не должна становиться препятствием для осуществления оперативных задач. Само поле боя сегодня расширяется в новые измерения (киберпространство) и осваивает новые глубины старых (космос и океаны). Войны последних нескольких лет — российская операция в Сирии тому подтверждение — демонстрируют колоссальную роль, которую стали играть спутники наблюдения, коммуникации и GPS. По мере размещения в космосе еще более продвинутых систем их значимость на оперативно-тактическом уровне возрастет в разы, станет неотъемлемой частью любой военной операции. Традиционный эффект «тумана войны» либо станет не таким действенным, как прежде, либо его придется «сгущать» также посредством новых технологических решений.

Наконец, третья ось — тотальный характер противоборства. Межгосударственная конкуренция, в том числе с использованием силового ресурса, будет пронизывать все сферы жизнедеятельности человека и государства: экономику, финансы, идеологию, культуру, спорт.

Вероятным представляется переход от войн армий к войнам обществ, где последние будут воевать за те проекты будущего, которые они продвигают в мир.

Подобный сценарий представляет войну как концептуальный процесс, где ставки носят поистине экзистенциональный характер.

Война будущего в этом смысле будет представлять собой сочетание кибернетического и кинетического воздействия при длительной когнитивной подготовке по разложению морального духа населения. Эта война в трех К-сферах: кибер-, кинетической и когнитивной. Классическое определение Клаузевица среди целей войны выделяет необходимость лишить противника возможности сопротивляться, поставив его в тяжелое положение на длительное время.

В XXI веке под этим следует понимать контроль за рынками, движением капитала, за нематериальными потоками и критически значимыми областями промышленности.
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Государства, которые не справятся с задачами контроля информационного, экономического и денежного пространства, проиграют.

Вместе с тем устоять в такой войне возможно только в совокупности ментальных и технологических методов во внешней и внутренней политике, наличии не только в армейских, но и в государственных структурах необходимой психологической и организационной гибкости. Это поможет адаптироваться к неожиданным ситуациям, оперативно подстраиваться к условиям меняющейся среды. В этих условиях победителем выйдет тот, кто первый адаптируется к «сюрпризу». Напротив, глубоко забюрократизированные, вертикальные структуры шансов выжить в современной войне, тем более в войне будущего, имеют не много.

В ходе подготовки доклада использовались результаты ситуационного анализа на тему «Будущее войны: технологические новации и “болевой порог” начала войны», состоявшегося на площадке «Валдая».

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