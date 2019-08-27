12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Студенты воссоздали странные сцены из средневековых книг (фото)
Это очень смешно.
Несколько студентов из Чехии, которые занимаются историческими реконструкциями, решили воссоздать забавные сцены из средневековых книг.
Схематические миниатюры с аллегориями и символами малопонятны современному читателю, а потому часто становятся поводом для шуток. Но если воссоздать их в жизни, эффект усиливается.
Застывшие в странных позах персонажи и сцены, смысл которых трудно разгадать без заглядывания в энциклопедию, вызывают улыбку.
Анна Лысенко