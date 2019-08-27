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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студенты воссоздали странные сцены из средневековых книг (фото)

Это очень смешно.

Несколько студентов из Чехии, которые занимаются историческими реконструкциями, решили воссоздать забавные сцены из средневековых книг.

Схематические миниатюры с аллегориями и символами малопонятны современному читателю, а потому часто становятся поводом для шуток. Но если воссоздать их в жизни, эффект усиливается.

Застывшие в странных позах персонажи и сцены, смысл которых трудно разгадать без заглядывания в энциклопедию, вызывают улыбку.

Анна Лысенко

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