12:06 (мск), источник: Life.ru
Посетителей брянской ярмарки возмутили коровы в советской военной форме
Животных в вольерах нарядили в пилотки,
Посетитель Свенской ярмарки в Брянске Александр Коломейцев был возмущён, что коров на ней нарядили в форму Советской армии. Бурёнок в шапках и пилотках с советскими кокардами, накрытых гимнастёрками, он снял на видео.
— Ряженые казаки и коровы — это жесть. Это ярмарка, где землянки, оружие времён войны, люди в форме — не по уставу. Разве ярмарка для этого существует?! Патриотизм в извращённой форме! Люди даже ничего там не покупали! Как говорят, «животное стадо — с одной стороны, а человеческое стадо — с другой стороны забора,» — высказал свои негодования в беседе с Лайфом Коломейцев.
Посетители ярмарки, которых опрашивал Александр, не нашли ничего дурного в нарядных коровах, а вот комментаторы видео считают, что организаторы ярмарки превратили память в цирк.
— Девушку, танцующую на Кургане Бессмертия, олицетворяющую здоровье и спорт, не имеющую умысла оскорблять чувства общества, штрафуют за неуважение. А тут скот умышленно одет в форму людей, которые ценой своей жизни и здоровья дали право жить на этой земле, — вот это преступление! — написал Кирилл Диасамидзе, чей комментарий собрал больше всего лайков.