16:29 (мск), источник: ТАСС
Ставропольский студент занял первое место в компетенции на WorldSkills Kazan
Эдуард Самойлов завоевал первое место в компетенции «Быстрое прототипирование».
ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Студент Ставропольского государственного аграрного университета стал победителем мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в компетенции «Быстрое прототипирование», сообщил во вторник министр образования региона Евгений Козюра.
«Подведены итоги международного соревнования WorldSkills Kazan 2019, которые проходили в Казани с 22 по 27 августа. По итогам серьезной борьбы между двумя участниками из Китая, инженера Роскосмоса, и инженера Росатома студент 3 курса направления подготовки «Эксплуатация
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.