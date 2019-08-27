Мороженое, которое Путин ел на МАКС-2017, подорожало на десять рублей

Во вторник утром холодильник с мороженым, где в ходе прошлого МАКСа Путин и многие высокопоставленные гости купили себе лакомство, пустовал. Однако через некоторое время там появился прайс-лист. Пломбир стоит 70 рублей, рожок 150 рублей. Саму продукцию еще не завезли.
В 2017 году президент купил себе пломбир за 60 рублей, а на сдачу угостил сопровождавшую его делегацию. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок. Отказался от лакомства только занимавший тогда пост вице-премьера Дмитрий Рогозин, который сказал, что следит за фигурой.
МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.