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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотни оленей собрались на поляне «полюбоваться закатом» (фото)

Они делают так все лето.

Японский город Нара к югу от Киото хорошо известен туристам благодаря пятнистым оленям, которые свободно гуляют здесь по улицам и паркам, не боясь людей.

Но недавно олени снова привлекли к себе внимание. Оказалось, все лето они собираются на одной и той же поляне в парке незадолго до заката.

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Просидев на траве около часа, примерно с примерно с 18:30 до 19:30, они расходятся, чтобы снова собраться на следующий день.

Однажды работники парка насчитали на поляне почти 600 животных. Это половина всех оленей, живущих в городе.

Эксперты считают, что настоящая причина сбора — вентиляционные отверстия в земле, откуда идет прохладный воздух из помещений соседнего музея. Олени просто наслаждаются прохладой после жаркого дня.

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Анна Лысенко

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