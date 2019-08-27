13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни оленей собрались на поляне «полюбоваться закатом» (фото)
Они делают так все лето.
Японский город Нара к югу от Киото хорошо известен туристам благодаря пятнистым оленям, которые свободно гуляют здесь по улицам и паркам, не боясь людей.
Но недавно олени снова привлекли к себе внимание. Оказалось, все лето они собираются на одной и той же поляне в парке незадолго до заката.
Просидев на траве около часа, примерно с примерно с 18:30 до 19:30, они расходятся, чтобы снова собраться на следующий день.
Эксперты считают, что настоящая причина сбора — вентиляционные отверстия в земле, откуда идет прохладный воздух из помещений соседнего музея. Олени просто наслаждаются прохладой после жаркого дня.
Анна Лысенко