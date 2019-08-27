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16:11 (мск), источник: Московский комсомолец

Фото наложницы-медсестры тайского короля заставили ему завидовать

В Таиланде начали массово публиковать фото официальной наложницы короля Рамы X.

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67-летний монарх фактически стал многоженцем: совсем недавно, весной этого года, он четвертым браком женился на бывшей стюардессе Сутхиде Вачиралонгкорн. А в конце июля устроил церемонию присвоения титула «благородной королевской супруги» Синеенат Вонгваджирапакди, не расторгая брака с Сутхидой, которая также была на церемонии и вела себя невозмутимо.

Синеенат 34 года, она была медсестрой, а потом стала работать в службе охраны будущего короля — кстати, там же работала и Сутхида.

Причем экс-стюардесса возглавляла охрану Рамы X и получила звание генерала армии, а экс-медсестра дослужилась до генерал-майора.

Глядя на снимки обеих красавиц, королю Таиланда можно только позавидовать.

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Синеенат Вонгваджирапакди была официальной охранницей короля.

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В узаконенном статусе.

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С Рамой X.

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Камуфляж — камуфляжем, а макияж — макияжем.

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Таиланд ни с кем не воюет — собачка, очевидно, играет роль голубя мира. Кстати, король в прошлом — военный летчик.

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Сининат — первая за почти 100 лет женщина в Таиланде с такой позицией.

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Рама X порой одевается весьма «расслабленно».

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В заявлении королевского дворца сказано, что король распорядился написать официальную королевскую биографию Сининат.

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Фотографии вызвали в стране много шума.

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Последним правителем Таиланда, у которого была официальная наложница, был Рама VI в 1921 году, когда страна еще называлась Сиамским королевством.

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Официальная четвертая жена короля — королева Сутхида Вачиралонгкорн живет в Швейцарии. Она — бывшая стюардесса. Об их браке с Рамой X официально стало известно лишь за несколько дней до коронации — 1 мая 2019 года.

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