16:11 (мск), источник: Московский комсомолец
Фото наложницы-медсестры тайского короля заставили ему завидовать
В Таиланде начали массово публиковать фото официальной наложницы короля Рамы X.
67-летний монарх фактически стал многоженцем: совсем недавно, весной этого года, он четвертым браком женился на бывшей стюардессе Сутхиде Вачиралонгкорн. А в конце июля устроил церемонию присвоения титула «благородной королевской супруги» Синеенат Вонгваджирапакди, не расторгая брака с Сутхидой, которая также была на церемонии и вела себя невозмутимо.
Причем
Глядя на снимки обеих красавиц, королю Таиланда можно только позавидовать.
Синеенат Вонгваджирапакди была официальной охранницей короля.
В узаконенном статусе.
С Рамой X.
Камуфляж — камуфляжем, а макияж — макияжем.
Таиланд ни с кем не воюет — собачка, очевидно, играет роль голубя мира. Кстати, король в прошлом — военный летчик.
Сининат — первая за почти 100 лет женщина в Таиланде с такой позицией.
Рама X порой одевается весьма «расслабленно».
В заявлении королевского дворца сказано, что король распорядился написать официальную королевскую биографию Сининат.
Фотографии вызвали в стране много шума.
Последним правителем Таиланда, у которого была официальная наложница, был Рама VI в 1921 году, когда страна еще называлась Сиамским королевством.
Официальная четвертая жена короля — королева Сутхида Вачиралонгкорн живет в Швейцарии. Она — бывшая стюардесса. Об их браке с Рамой X официально стало известно лишь за несколько дней до коронации — 1 мая 2019 года.