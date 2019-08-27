Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Back in the USSR, или Незабываемые приключения студента в горахАльпинисты обнаружили в Приэльбрусье паспорт, потерянный более 40 лет назад. Вскоре нашелся и его владелец.
Фоторепортажи
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
10Как горела Останкинская телебашня
16:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Ярославцы завоевали медали WorldSkills Russia — 2019

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая 2019, 13:44 — REGNUM Ярославская область завоевала одну золотую, две серебряных и две бронзовых медали VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Казани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Источник: yarregion

WorldSkills — всемирное соревнование по рабочим профессиям. В нем участвуют молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей.

Всего Ярославскую область представляли 9 участников. В финале 2019 года, где по 91 компетенции соревновались 1500 конкурсантов со всей России, ярославцы выиграли 5 медалей. В компетенции «Дошкольное воспитание» 1-е место заняла студентка Ярославского педагогического колледжа Вероника Базанова. Серебряные медали выиграли студентка Ярославского градостроительного колледжа Полина Лагерева (в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома») и обучающийся Центра детско-юношеского технического творчества Михаил Лях (в компетенции «Электроника — юниоры»). Бронзу завоевали студентка Ярославского промышленного экономического колледжа им. Н. П. Пастухова Полина Левкова (в компетенции «Охрана труда») и студент Ярославского профессионального колледжа № 21 Владимир Кочнев (в компетенции «Сварочные технологии — юниоры»).

В общем медальном зачете Ярославская область заняла 20-е место из 83 возможных. При этом ни один колледж или техникум региона не вошел в топ-100 лучших образовательных организаций движения WorldSkills Russia за 2018 год. Данный рейтинг составляется на основе нескольких критериев, среди которых наличие победителей и конкурсантов национального чемпионата WorldSkills, наличие среди преподавательского состава сертифицированных экспертов движения WorldSkills, участие учебного заведения в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills и ряд других.

Тарантино и его умение рассказать анекдот
Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»
В резюме россиян появится новая графа
Что ждёт пенсии? ПФР переходит на электронные трудовые книжки
Johnson&Johnson признана виновной в опиоидном кризисе
В Таиланде начали массово публиковать фото наложницы короля
Фотогалерея: как горела Останкинская башня
Житель Троицка сменил имя и фамилию ради 200 кг пельменей
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
BMW сделала кроссовер, который не боится АК-47 (фото) Компания представила новую бронированную версию кроссовера X5, который способен выдержать выстрелы из автомата «Калашникова» и атаку беспилотников
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Популярные темы на «Детях»
Нужна ли мне машина? 275
Как объяснить сыну (невестке) 242
Постоянные капризы в 4-5 лет 238
И снова не подошли презервативы. 117
Леди
Звезды, которым не удалось перезагрузить отношения со второй попытки Сайрус и Хемсворт, Хадид и The Weeknd, кому еще из звезд не удалось спасти свои отношения со второго раза?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь