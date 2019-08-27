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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот вернулся к своей хозяйке спустя 11 после пропажи (видео)

Помог счастливый случай и неравнодушные люди.

История со счастливым финалом произошла в конце августа в Нью-Йорке. Местная жительница по имени Мэгги Уэлц неожиданно нашла своего кота Тигра, который пропал 11 лет назад.

Мэгги рассказала журналистам телеканала News ABC7NY, что Тигр сбежал из дома, когда кто-то оставил открытой входную дверь. Женщина надеялась, что он погуляет и вернется, но этого не произошло. Американка и ее семья долго искали питомца — развешивали объявления, обращались за помощью к волонтерам и расспрашивали соседей. Но поиски не увенчались успехом. Кот бесследно исчез, и Мэгги уже не надеялась увидеть его живым.

Но оказалось, что Тигр все это время жил буквально в 3 километрах от дома.
Новости
Кот вернулся к хозяйке спустя три года

Его несколько лет подкармливала неравнодушная женщина по имени Кэрол О' Коннелл. Долгое время Тигр никого к себе не подпускал, был диким и агрессивным, но со временем привык к новой кормилице. В последнее время его здоровье начало ухудшаться, и Кэрол решила отвезти кота к ветеринару. Там они узнали, что у животного есть чип, и он находится в розыске.

В тот же день Кэрол связалась с Мэгги и ее мужем и сообщила им радостную новость. Спустя несколько часов Тигр воссоединился со своей настоящей семьей.

По словам Мэгги, в глубине души она верила, что любимый кот найдется, и сейчас не может отойти от него ни на шаг. Кстати, ветеринар отметил, что Тигр полностью здоров, а вялое состояние связано с почтенным возрастом питомца.

Хозяйка кота добавила, что теперь они с мужем позаботятся о коте, и свои последние годы он проведет дома в заботе и любви.

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Екатерина Гура

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