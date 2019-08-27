18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
85-летний немец проехал сотни километров в поисках магазина
Он поехал не в ту сторону и заблудился.
Пожилой житель Бремена в Германии отправился утром на автомобиле в ближайший магазин, но заблудился.
Полиция обнаружила растерянного пенсионера только вечером в нескольких сотнях километров от дома на автостраде возле Гессена, пишет Spiegel. К этому времени его семья уже начала поиски.
По словам правоохранителей, дедушку заметили другие водители. Они обратили внимание на автомобиль, который двигался по автобану очень медленно.
У пожилого водителя отняли водительские права. Мужчину отвезли в больницу для обследования.
Анна Лысенко