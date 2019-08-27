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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка сняла ролик со своим котом и запустила новый флешмоб

Смотреть на это можно вечно.

Канадская школьница по имени Джейд Тейлор-Райан в августе сняла видео, состоящее из девяти экранов, в каждом из которых поочередно появляется ее рыжий кот Эд (питомец назван в честь рыжеволосого певца Эда Ширана). Сначала кот хлопает лапами, потом заглядывает в камеру, а дальше — парит в воздухе на руках у хозяйки. Все это происходит под песню 1954 года «Mr. Sandman» группы Chordettes.

Необычный ракурс съемки появился не случайно — у Джейд руки были заняты котом, а потому она просто положила телефон на стол.

Это забавное видео стало очень популярным и постепенно распространилось по разным соцсетям. О Джейд и ее коте Эде даже написали международные СМИ. И, как и следовало ожидать, у девушки и ее кота появились поклонники и последователи. Тысячи людей по всему миру начали снимать похожие ролики со своими домашним питомцами и публиковать их под хэштегом #mrsandmanchallenge.

И это, несомненно, самый милый флешмоб последнего времени.

Екатерина Гура

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