TikTok is okay pt. 2 pic.twitter.com/KLOH30Ue8y— 976-EVIL (@nerdybyptw) August 16, 2019
18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка сняла ролик со своим котом и запустила новый флешмоб
Смотреть на это можно вечно.
Канадская школьница по имени Джейд
Необычный ракурс съемки появился не случайно — у Джейд руки были заняты котом, а потому она просто положила телефон на стол.
Это забавное видео стало очень популярным и постепенно распространилось по разным соцсетям. О Джейд и ее коте Эде даже написали международные СМИ. И, как и следовало ожидать, у девушки и ее кота появились поклонники и последователи. Тысячи людей по всему миру начали снимать похожие ролики со своими домашним питомцами и публиковать их под хэштегом #mrsandmanchallenge.
И это, несомненно, самый милый флешмоб последнего времени.
Екатерина Гура