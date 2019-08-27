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20:55 (мск), источник: RNS

Росстат объяснил рост числа бедных

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале текущего года выросла на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,7%, или 18,6 млн человек, сообщил Росстат.

По данным Росстата, рост доли бедного населения связан «с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%».

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«По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции — 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)», — добавили в Росстате.

В Росстате подчеркнули, что «более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».

Ранее Росстат сообщил, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения, что выше аналогичного показателя прошлого года — 13,9%. Ведомство также отмечало, что прирост этого показателя также объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

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Ранее в Счетной палате отмечали, что по итогам второго квартала в связи с замедлением падения реальных доходов населения может быть зафиксировано снижение уровня бедности в России. В ведомстве подчеркивали, что рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его снижение к четвертому кварталу — типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения.

В июне глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться цели по сокращению в 2019 году доли бедного населения России до 12% или на 1,5 млн человек сложно без роста реальных доходов населения.

26 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что министерство понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году до 0,1% с 1%, сообщал ТАСС.

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