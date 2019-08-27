20:28 (мск), источник: Ведомости
Путин — щедрая душа. Сколько он платил за мороженое и кого угощал
500 рублей за рожок от Nestle, 300 — за краснодарский рожок, 1000 — за вологодский стаканчик.
2000 год
Уже в 2000 году Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Тагил попробовал мороженое на выставке военной техники
2005 год
Покидая авиасалон МАКС, Путин решил купить два мороженых. Он остановился на клубничном и шоколадном рожке компании Nestle. Президент пытался расплатиться купюрой в 1000 руб., но сдачи не было, тогда он протянул 500 руб. Мороженое, как выяснилось, стоило 15 руб.
2007 год
Президент России Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 снова не смог отказать себе в удовольствии отведать мороженое
2011 год
Во время посещения МАКСа Путин, на тот момент премьер, вновь не обошел тему мороженого. Он похвалил мороженое, производимое на Кореновском молочном комбинате. Покупая мороженое, он протянул 300 руб., но выяснилось, что оно стоит 60 руб. Журналистов он заверил, что ничего необычного в таких покупках нет: «Никакого секрета здесь нет. Просто я люблю мороженое, которое здесь продают»
2017 год
Делегация в 2017 года была большой: вместе с президентом были члены правительства и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Тогда Путин решил купить «Вологодский пломбир» Путин купил себе пломбир, расплатившись купюрой в 1000 руб. Но сдачу брать не стал, а попросил мороженое для членов делегации. Помочь с оплатой мороженого для чиновников решил Чемезов, протянув уже 5000 руб. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 млрд руб. Можете себе позволить мороженое купить», — отреагировал Путин
2019 год
Мороженое Путин возил и за границу. В Душанбе перед саммитом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент России вручил коробку мороженого «Чистая линия» председателю КНР Си Цзиньпину, поздравив его с днем рождения
2019 год
Путин угостил на МАКСе мороженым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган выбрал ванильное вологодское мороженое. Путин выбрал краснодарское в стаканчике. Эрдоган попросил заплатить за него. Покупка стоила 210 руб., как сказала продавщица. Сдачу с 5000 руб. Путин предложил отдать министру промышленности и торговли Денису Мантурову «на развитие авиации».
Правда, они остались на прилавке, после чего президент решил угостить еще нескольких участников авиасалона: Мантурова, министра обороны Сергея Шойгу и главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина