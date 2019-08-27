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20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появился неожиданный «дуэт» Аллы Пугачевой и 50 Cent

Сами звезды пока никак не отреагировали на «совместную» песню.

В конце августа в соцсетях стал распространяться любительский черно-белый клип, в котором соединены сразу два, казалось бы, несовместимых трека: Алла Пугачева с песней «Позови меня с собой» и рэпер 50 Cent с его знаменитым «P.I.M.P.».

Ролик смонтирован просто идеально: и музыка, и видеоряд. Новый неожиданный трек стал вирусным, и его начали активно обсуждать в соцсетях.

Несмотря на то, что к новому видео ни Пугачева, ни 50 Cent отношения не имеют, звезды уже «сотрудничали». В 2007 году рэпер использовал фрагмент песни Пугачевой «Сонет Шекспира» 1978 года из альбома «И в этом вся моя печаль». Правда сама звезда российской эстрады об этом даже не подозревала.

Екатерина Гура

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