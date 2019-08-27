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20:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Джон Траволта не узнал Тейлор Свифт и превратился в мем (видео)

Награду за лучшее видео актер по ошибке чуть не отдал актеру-двойнику певицы.

Источник: AP 2019
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64-летний Джон Траволта сыграет безумного фаната

26 августа в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград MTV Video Music Awards. Главной звездой премии стал актер Джон Траволта, который объявлял номинантов и вручал награды.

Траволта успел «прославиться» несколько раз. Сначала он нецензурно выразился в прямом эфире, причем так неожиданно, что звукооператоры не успели ничего «запикать». А во второй раз актер не смог вспомнить, как выглядит популярная певица Тейлор Свифт, которой он вручал награду за клип «You Need to Calm Down» в самой престижной категории «Видео года».

Пока Свифт обнималась с коллегами и друзьями в зале, на сцену поднялся ее коллектив, среди которого был актер, работающий двойником певицы под сценическим псевдонимом Джейд Джоли. Именно ему Траволта и попытался вручить статуэтку, но его вовремя остановили.

Джон Траволта принял Джейд Джоли за Тейлор Свифт, когда вручал награду за «Видео года»

Неловкий момент попал на камеры и моментально стал вирусным в соцсетях. И это породило волну мемов и шуток в адрес актера.

Он даже проверил в колодце.
Новые мемы уже тут!
Джон Траволта пытается найти Тейлор Свифт

Екатерина Гура

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