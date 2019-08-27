20:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Джон Траволта не узнал Тейлор Свифт и превратился в мем (видео)
Награду за лучшее видео актер по ошибке чуть не отдал
26 августа в
Траволта успел «прославиться» несколько раз. Сначала он нецензурно выразился в прямом эфире, причем так неожиданно, что звукооператоры не успели ничего «запикать». А во второй раз актер не смог вспомнить, как выглядит популярная певица Тейлор Свифт, которой он вручал награду за клип «You Need to Calm Down» в самой престижной категории «Видео года».
Пока Свифт обнималась с коллегами и друзьями в зале, на сцену поднялся ее коллектив, среди которого был актер, работающий двойником певицы под сценическим псевдонимом Джейд Джоли. Именно ему Траволта и попытался вручить статуэтку, но его вовремя остановили.
Неловкий момент попал на камеры и моментально стал вирусным в соцсетях. И это породило волну мемов и шуток в адрес актера.
Екатерина Гура