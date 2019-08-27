22:38 (мск), источник: РИА Новости
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заведующий хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности.
Заведующий отделения считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц послужило толчком для появления такой ситуации.
«Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — объяснил он телеканалу «360».
Сейчас в ГКБ № 1 работают шесть хирургов, между которыми распределяются тридцать круглосуточных дежурств в месяц. Одновременно должны дежурить сразу два врача, то есть на каждого специалиста в месяц приходится по десять ночных дежурств. После того, как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а заступает на дневную смену.
Несмотря на заявления об уходе, работа в хирургическом отделении продолжается.
«Также оказывается экстренная помощь, также дежурим», — заявил Изотеев.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.