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22:38 (мск), источник: РИА Новости

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заведующий хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности.

Заведующий отделения считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц послужило толчком для появления такой ситуации.

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По словам Изотеева, в данном вопросе заработная плата не играла решающей роли.

«Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — объяснил он телеканалу «360».

Сейчас в ГКБ № 1 работают шесть хирургов, между которыми распределяются тридцать круглосуточных дежурств в месяц. Одновременно должны дежурить сразу два врача, то есть на каждого специалиста в месяц приходится по десять ночных дежурств. После того, как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а заступает на дневную смену.

Решение о массовом увольнении хирурги приняли не сразу. До этого они обращались в разные инстанции, однако ответа не получили.
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Несмотря на заявления об уходе, работа в хирургическом отделении продолжается.

«Также оказывается экстренная помощь, также дежурим», — заявил Изотеев.

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.

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