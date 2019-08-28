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09:23 (мск), источник: ТАСС

Российская сборная завоевала 22 медали на мировом чемпионате WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Российская сборная завоевала 22 медали на 45-м Мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, заняв второе место в медальном зачете. Об этом сообщила во вторник пресс-служба союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Источник: РИА "Новости"

Золотые медали участники из России получили по компетенциям: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело».

Серебряные медали — по компетенциям «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». Бронзовыми наградили конкурсантов по компетенциям «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов».

Золотая медалистка по компетенции «Лабораторный химический анализ» Анастасия Камнева стала первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля — престижной награды, названной в честь основателя международного движения WorldSkills.

Россиянин Михаил Воронцов получил награду «Лучшего представителя нации» — Best of Nation.

По словам генерального директора союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, результат говорит об очень высоком уровне подготовки в России.
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«Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkills. Помимо этого, у нас 25 медальонов за профессионализм, гарантия профессионального признания участника чемпионата международным сообществом. С Best of Nation и премией Альберта Видаля у России на чемпионате мира в Казани 49 наград — это серьезный импульс, который дан развитию системы профессионального образования в России», приводит пресс-служба слова Уразова.

Чемпионат WorldSkills

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

В Казани награждают победителей WorldSkills Russia
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