Российская сборная завоевала 22 медали на мировом чемпионате WorldSkills в Казани

Золотые медали участники из России получили по компетенциям: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело».
Серебряные медали — по компетенциям «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». Бронзовыми наградили конкурсантов по компетенциям «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов».
Золотая медалистка по компетенции «Лабораторный химический анализ» Анастасия Камнева стала первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля — престижной награды, названной в честь основателя международного движения WorldSkills.
Россиянин Михаил Воронцов получил награду «Лучшего представителя нации» — Best of Nation.
По словам генерального директора союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, результат говорит об очень высоком уровне подготовки в России.
«Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkills. Помимо этого, у нас 25 медальонов за профессионализм, гарантия профессионального признания участника чемпионата международным сообществом. С Best of Nation и премией Альберта Видаля у России на чемпионате мира в Казани 49 наград — это серьезный импульс, который дан развитию системы профессионального образования в России», приводит пресс-служба слова Уразова.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.