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02:17 (мск), источник: Известия

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

Пока борьба властей за снижение этой суммы не увенчалась успехом.

Источник: Известия

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей. Число злостных неплательщиков, чьи долги приходилось взыскивать через суд, увеличилось в этом году на 16%, отметили в Национальном бюро кредитных историй.

Эксперты считают, что проблема связана в первую очередь с невысокими доходами граждан. Обеспокоенность этим вопросом ранее выразил президент Владимир Путин — он поручил правительству добиться более устойчивого роста экономических показателей. Также одна из причин сложившейся ситуации — низкая платежная дисциплина управляющих компаний. Переход на прямые договоры населения с поставщиками ресурсов должен решить эту проблему, полагают в Минстрое.

В неоплатном долгу

По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании.

Собирались данные о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.

При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных).

Причем больше всего — за тепло — 146,4 млрд рублей. Оставшиеся средства — это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

В пресс-службе Росстата «Известиям» пояснили, что с 2019 года информация по задолженности населения рассчитывается по новым показателям. Служба стала разделять граждан, у которых прямые договоры с РСО, и тех, у кого контракты с управляющими компаниями. Поэтому структуру долга за январь-март 2019-го сложно сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, добавили в пресс-службе Минстроя, долги промышленных и прочих потребителей (юридические лица, кроме бюджетных организаций. — «Известия») по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%.

Их долг составил 530,2 млрд рублей. Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 трлн рублей.

Власти стремятся улучшить платежную дисциплину. Как пояснили в Минстрое, в апреле прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволяет потребителям переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

— После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение, — отметили в ведомстве.

Таким образом, из расчетов можно убрать посредника, что, как планируется, снизит задолженность перед поставщиками ресурсов.

В рамках прежней схемы до РСО от управляющих компаний не дошла существенная сумма — речь идет о сотнях миллиардов рублей.

В части регионов переход на прямые договоры уже состоялся, в том числе в Белгородской области, Дагестане, Северной Осетии — Алании, Еврейской автономной области, Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе.

Двойная нагрузка

Впрочем, пока существенных успехов в борьбе с растущей задолженностью у властей нет, сказал «Известиям» генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Доходы граждан остаются невысокими, при этом тарифы на ЖКУ растут. Как писали «Известия», в 2019 году произошло их двухэтапное повышение: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%.

Как поясняли в Федеральной антимонопольной службе, в январе тарифы индексировали вслед за повышением НДС, а в 2020 году изменения снова будут проходить только один раз — с 1 июля.

26 августа Владимир Путин провел совещание с кабинетом министров, на котором высказал свои опасения по поводу медленного роста доходов граждан. Он также поручил правительству добиться более устойчивого увеличения экономических показателей.

При этом, по данным Минтруда, реальные заработные платы россиян за прошлый год выросли на 6,8%, что стало самым высоким показателем с 2012-го.

Алексей Макрушин напомнил, что в этом году в части регионов ввели новую коммунальную услугу: сбор и вывоз отходов.

Как правило, россияне при появлении новшеств сначала не оплачивают счета, такое было и в случае с капитальным ремонтом. Это тоже повлияло на ситуацию с долгами, заметил эксперт.

— В первую очередь долги за коммунальные услуги создают дополнительную нагрузку на ресурсоснабжающие организации, которые в перспективе станут хуже обслуживать инфраструктуру, а в некоторых случаях банкротиться, — сказал он. — Основная зона риска в этом вопросе — теплоснабжение, где уже участились аварии на сетях.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) «Известиям» сообщили, что средняя сумма долга за ЖКУ, который взимают по суду с одного неплательщика, составляет в этом году 43 тыс. рублей.

Таких ответчиков — 31,5 тыс. человек, хотя еще год назад их было 27 тыс. В НБКИ добавили, что задолженность за коммунальные услуги может сказаться на кредитной истории граждан. В связи с этим у неплательщиков могут возникнуть проблемы с получением займа в банке, пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

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16 июля© Ньюстюб
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