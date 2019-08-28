02:17 (мск), источник: Известия
Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей
Пока борьба властей за снижение этой суммы не увенчалась успехом.
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей. Число злостных неплательщиков, чьи долги приходилось взыскивать через суд, увеличилось в этом году на 16%, отметили в Национальном бюро кредитных историй.
Эксперты считают, что проблема связана в первую очередь с невысокими доходами граждан. Обеспокоенность этим вопросом ранее выразил президент Владимир Путин — он поручил правительству добиться более устойчивого роста экономических показателей. Также одна из причин сложившейся ситуации — низкая платежная дисциплина управляющих компаний. Переход на прямые договоры населения с поставщиками ресурсов должен решить эту проблему, полагают в Минстрое.
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате
Собирались данные о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.
При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных).
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Между тем, добавили в
Власти стремятся улучшить платежную дисциплину. Как пояснили в Минстрое, в апреле прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволяет потребителям переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
— После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение, — отметили в ведомстве.
В рамках прежней схемы до РСО от управляющих компаний не дошла существенная сумма — речь идет о сотнях миллиардов рублей.
В части регионов переход на прямые договоры уже состоялся, в том числе в Белгородской области, Дагестане, Северной Осетии — Алании, Еврейской автономной области, Тыве,
Впрочем, пока существенных успехов в борьбе с растущей задолженностью у властей нет, сказал «Известиям» генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.
Доходы граждан остаются невысокими, при этом тарифы на ЖКУ растут. Как писали «Известия», в 2019 году произошло их двухэтапное повышение: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%.
26 августа Владимир Путин провел совещание с кабинетом министров, на котором высказал свои опасения по поводу медленного роста доходов граждан. Он также поручил правительству добиться более устойчивого увеличения экономических показателей.
При этом, по данным Минтруда, реальные заработные платы россиян за прошлый год выросли на 6,8%, что стало самым высоким показателем с 2012-го.
Алексей Макрушин напомнил, что в этом году в части регионов ввели новую коммунальную услугу: сбор и вывоз отходов.
— В первую очередь долги за коммунальные услуги создают дополнительную нагрузку на ресурсоснабжающие организации, которые в перспективе станут хуже обслуживать инфраструктуру, а в некоторых случаях банкротиться, — сказал он. — Основная зона риска в этом вопросе — теплоснабжение, где уже участились аварии на сетях.
Таких ответчиков — 31,5 тыс. человек, хотя еще год назад их было 27 тыс. В НБКИ добавили, что задолженность за коммунальные услуги может сказаться на кредитной истории граждан. В связи с этим у неплательщиков могут возникнуть проблемы с получением займа в банке, пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.