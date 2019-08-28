04:26 (мск), источник: ТАСС
Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах
Речь идет об отсутствии розеток и
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пассажиры российских поездов ценят вежливость проводников, свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия
Туту.ру проанализировал отзывы пассажиров сидячих, плацкартных, купейных вагонов и СВ в период с января по июнь 2019 года.
Впечатление от поездки, отношение персонала и состояние вагона клиенты сервиса оценивали по десятибалльной шкале, всего в опросе приняли участие более 90 тыс. пассажиров.
Первые две строчки рейтинга поездов с сидячими вагонами (всего в нем десять позиций) с результатом в 9,64 и 9,63 балла занимают скоростные «Ласточки» комплектации «Премиум», которые курсируют по маршрутам
Третье место с небольшим отставанием от «Ласточек» и результатом в 9,57 балла заняли поезда «Сапсан» направлением Москва —
«Понравилось детям — как на самолете, но не страшно», — приводится в рейтинге один из комментариев. Кроме того, пассажиры сравнивают «Сапсаны» с европейскими поездами.
«Особо хочу отметить пунктуальность — немецкой Deutsche Bahn есть, чему поучиться», — пишет один из путешественников.
Недовольство пассажиров вызывает также недостаточное количество розеток, высокие цены на еду и напитки и неудобные сиденья в
Оставшиеся места в рейтинге по большей части занимают скоростные «Ласточки» классической комплектации. Наиболее высокие оценки получили поезда, которые курсируют по маршрутам Москва — Вязьма,
В сегменте плацкарта и купе первое место из десяти в рейтинге заняли купейные вагоны поезда Москва — Волгоград, набрав 9,79 балла. Купейные вагоны фирменного поезда «Волгоград», получившие наиболее высокие оценки, принадлежат самому крупному частному перевозчику России — компании «Транскласссервис» (ТКС).
ТКС не имеет собственных составов и добавляет вагоны к фирменным поездам «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» РЖД. Согласно рейтингу, пассажиры нашли в вагонах поезда «Волгоград» только один недочет — неудобные спинки на полках.
В рейтинг вошло еще два поезда, где
Второе место в рейтинге плацкартных и купейных вагонов с результатом в 9,68 балла занял поезд «Экспресс» Москва —
Путешественникам нравятся горячие завтраки, свежая пресса и наличие душа в каждом вагоне.
«Мой рост 180 см, спать неудобно — купе узкое, ноги полностью не распрямить. В проходе между купе трудно разойтись, очень узко. Странный
Следом за вагонами ТКС и «Экспресс» в рейтинге следует поезд Омск — Нижневартовск, который отличается обновленными плацкартными и купейными вагонами, из минусов — снова отсутствие
Но вместе с тем из рейтинга следует, что в каждом из перечисленных поездов тоже существуют проблемы с работой беспроводного интернета, а в некоторых вагонах установлено недостаточное количество розеток. Этим двум моментам путешественники уделяют пристальное внимание. Кроме того, их беспокоит шум, который мешает спать.
«На определенных скоростях поезда начинает дребезжать сейф под столом. В резонанс начинает дребезжать посуда на столе. В общем, ночью весело», — пишет пассажир поезда «Белогорье».
Ранее в
В августе по маршруту Москва — Анапа начали курсировать поезда с «детскими купе», где маленьким пассажирам предлагают игрушки и книги. В ФПК отметили, что на основе мнений клиентов примут решение о том, стоит ли распространить сервисы и на другие направления. Опросы касаются и новых моделей подвижного состава — например, в начале лета компания представила эскиз плацкартного вагона с удлиненными полками.