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04:26 (мск), источник: ТАСС

Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах

Речь идет об отсутствии розеток и Wi-Fi, следует из данных опроса сервиса путешествий Туту.ру.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пассажиры российских поездов ценят вежливость проводников, свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом путешествий Туту.ру (есть в распоряжении ТАСС).

Туту.ру проанализировал отзывы пассажиров сидячих, плацкартных, купейных вагонов и СВ в период с января по июнь 2019 года.

Впечатление от поездки, отношение персонала и состояние вагона клиенты сервиса оценивали по десятибалльной шкале, всего в опросе приняли участие более 90 тыс. пассажиров.

Скорость

Первые две строчки рейтинга поездов с сидячими вагонами (всего в нем десять позиций) с результатом в 9,64 и 9,63 балла занимают скоростные «Ласточки» комплектации «Премиум», которые курсируют по маршрутам Ростов-на-Дону — Новороссийск и Ростов-на-Дону — Туапсе.

Пассажирам понравились чистота поездов и вежливость персонала. Они сходятся во мнении и насчет минусов «Ласточек», отмечая неудобные ступеньки, которые затрудняют вход и выход, а также отсутствие Wi-Fi.
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Третье место с небольшим отставанием от «Ласточек» и результатом в 9,57 балла заняли поезда «Сапсан» направлением Москва — Санкт-Петербург. Помимо очевидных преимуществ — высокой скорости движения, вежливости персонала и интерьера вагонов — пассажиры отдельно отмечают вкусное питание и возможность заказа еды через внутренний онлайн-портал.

В отзывах высокоскоростной поезд сравнивают с самолетом, и это сходство, как выясняется, особенно обрадовало пассажиров с детьми.

«Понравилось детям — как на самолете, но не страшно», — приводится в рейтинге один из комментариев. Кроме того, пассажиры сравнивают «Сапсаны» с европейскими поездами.

«Особо хочу отметить пунктуальность — немецкой Deutsche Bahn есть, чему поучиться», — пишет один из путешественников.

Тем не менее, проблема отсутствия в некоторых вагонах интернета актуальна и для «Сапсанов».

Недовольство пассажиров вызывает также недостаточное количество розеток, высокие цены на еду и напитки и неудобные сиденья в эконом-классе — у них не регулируется спинка.

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Оставшиеся места в рейтинге по большей части занимают скоростные «Ласточки» классической комплектации. Наиболее высокие оценки получили поезда, которые курсируют по маршрутам Москва — Вязьма, Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Сорталава (Карелия), Санкт-Петербург — Бологое и Майкоп — Адлер.

Завтрак с кофе и газетой, но без интернета

В сегменте плацкарта и купе первое место из десяти в рейтинге заняли купейные вагоны поезда Москва — Волгоград, набрав 9,79 балла. Купейные вагоны фирменного поезда «Волгоград», получившие наиболее высокие оценки, принадлежат самому крупному частному перевозчику России — компании «Транскласссервис» (ТКС).

ТКС не имеет собственных составов и добавляет вагоны к фирменным поездам «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» РЖД. Согласно рейтингу, пассажиры нашли в вагонах поезда «Волгоград» только один недочет — неудобные спинки на полках.

Из плюсов — наличие интернета, заправленное постельное белье, свежая пресса и то, что туалетная бумага никогда не заканчивается.
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В рейтинг вошло еще два поезда, где вагоны-купе, принадлежащие ТКС, опередили по оценкам вагоны ФПК. Поезд Москва — Саратов набрал 9,67 балла и занял третье место, Москва — Новороссийск — 9,58 балла и пятое место. В обоих случаях пассажиры оценили сбалансированную работу кондиционеров и обогревателей и вкусную еду. Из минусов они назвали только высокую цену на билеты.

Второе место в рейтинге плацкартных и купейных вагонов с результатом в 9,68 балла занял поезд «Экспресс» Москва — Санкт-Петербург.

Путешественникам нравятся горячие завтраки, свежая пресса и наличие душа в каждом вагоне.

Вместе с тем они обращают внимание на короткие спальные места, один из пассажиров посоветовал при покупке билета ориентироваться на собственный рост.
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«Мой рост 180 см, спать неудобно — купе узкое, ноги полностью не распрямить. В проходе между купе трудно разойтись, очень узко. Странный какой-то поезд. Тем, у кого рост 170 см, будет нормально», — написал он.

Следом за вагонами ТКС и «Экспресс» в рейтинге следует поезд Омск — Нижневартовск, который отличается обновленными плацкартными и купейными вагонами, из минусов — снова отсутствие Wi-Fi. В десятку лучших также вошли поезда «Новокузнецк» (Санкт-Петербург — Новокузнецк), «Жигули» (Москва — Самара), «Томич» (Москва — Томск), «Обь» (Новосибирск — Новый Уренгой) и «Белогорье» (Москва — Белгород).

Отзывы об этих поездах схожи между собой — пассажиры ценят вежливость проводников, все еще удивляясь их доброте, наличие туалетной бумаги и полотенец и вкусные завтраки, к которым можно заказать свежесваренный кофе.

Но вместе с тем из рейтинга следует, что в каждом из перечисленных поездов тоже существуют проблемы с работой беспроводного интернета, а в некоторых вагонах установлено недостаточное количество розеток. Этим двум моментам путешественники уделяют пристальное внимание. Кроме того, их беспокоит шум, который мешает спать.

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«На определенных скоростях поезда начинает дребезжать сейф под столом. В резонанс начинает дребезжать посуда на столе. В общем, ночью весело», — пишет пассажир поезда «Белогорье».

Новые идеи ФПК

Ранее в пресс-службе ФПК рассказали ТАСС, что компания регулярно проводит опросы, чтобы узнать мнение пассажиров о новых услугах и маршрутах, а также тестирует новые сервисы. В июне и июле в поездах «Невский экспресс», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, в пилотном режиме использовали аромадизайн — для коридоров выбрали запах цитрусовых, для туалетных комнат — «ароматы чистоты и свежести».

В августе по маршруту Москва — Анапа начали курсировать поезда с «детскими купе», где маленьким пассажирам предлагают игрушки и книги. В ФПК отметили, что на основе мнений клиентов примут решение о том, стоит ли распространить сервисы и на другие направления. Опросы касаются и новых моделей подвижного состава — например, в начале лета компания представила эскиз плацкартного вагона с удлиненными полками.

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