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08:40 (мск), источник: РИА Новости

Число разводов и свадеб в России упало до минимума за 30 лет

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года, свидетельствуют данные Росстата. Эксперты связывают это с тем, что официально регистрировать отношения люди стали в более зрелом возрасте, а многие вообще предпочитают жить без печати в паспорте. При этом немаловажную роль в укреплении семей играет и ипотека.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, в 2018 году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек, всего распались 583 942 семьи. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году, когда это соотношение составляло 3,8 на 1 тысячу человек. Пик расставаний (5,9 разводов на 1 тысячу человек) пришелся в России на 2002 год, когда развелись 853 647 пар. С тех пор число разводов каждый год постепенно снижалось.

При этом номинальное число браков в РФ за этот же период также снизилось — примерно с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.
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Однако за это время наблюдались как брачные «бумы», так и брачные «затишья». Например, в 2011 году на 1 тысячу человек приходилось 9,2 свадьбы, а в 2018 году было зарегистрировано наименьшее число браков за последние 18 лет — 6,1 на 1 тысячу человек.

«Если анализировать динамику возраста заключения браков, то жениться и выходить замуж стали гораздо позже, чем 20 лет назад. Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод», — прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Кроме того, на крепость брака, по его словам, влияет и рост цен на недвижимость.

«Особенно это наблюдается в крупных городах, вынуждает семьи брать ипотеку, которая и мотивирует учиться договариваться в быту. Ведь кредит, как правило, касается обоих», — пояснил эксперт.

«Опять же в крупных городах высокий процент семей, живущих гражданским незарегистрированным в ЗАГСе браком. Это современная тенденция — иметь не брачные, а партнерские отношения», — добавил Тимофеев.

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