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08:17 (мск), источник: РИА Новости

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

На кадрах можно увидеть взлет, выполнение элементов, в ходе которых истребитель буквально крутится в воздухе, а также посадку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

На проходящем авиасалоне МАКС-2019 Су-57 отработают фигуры группового и одиночного пилотажа.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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