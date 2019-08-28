08:17 (мск), источник: РИА Новости
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
На кадрах можно увидеть взлет, выполнение элементов, в ходе которых истребитель буквально крутится в воздухе, а также посадку.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
На проходящем авиасалоне МАКС-2019 Су-57 отработают фигуры группового и одиночного пилотажа.