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10:12 (мск), источник: РИА Новости

В Росстате рассказали о рационе россиян

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Росстат рассчитал среднесуточную калорийность и состав рациона россиян, сообщает RT со ссылкой на данные статистической службы.

Источник: lukinIgor/СС0

Так, энергетическая ценность питания в среднем составляет 2651,5 килокалорий в сутки. Это 335,4 грамма углеводов, 108,6 грамма жиров и 80 грамм белков.

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Отмечается, что более трети рациона составляют хлеб и хлебная продукция — 34,3%. На долю мяса и колбасы приходится 17,9%. Сахар и кондитерские изделия составляют около 12% суточного потребления.

Больше всего калорий из пищи получали жители Дагестана — 3988,3 ккал. В тройке лидеров — Кабардино-Балкария (3619,3 ккал) и Ингушетия (3406, 4 ккал).

Наименьшая энергетическая ценность рациона зафиксирована в Рязанской области — 2180,1 ккал.

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