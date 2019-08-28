10:12 (мск), источник: РИА Новости
В Росстате рассказали о рационе россиян
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Росстат рассчитал среднесуточную калорийность и состав рациона россиян, сообщает RT со ссылкой на данные статистической службы.
Так, энергетическая ценность питания в среднем составляет 2651,5 килокалорий в сутки. Это 335,4 грамма углеводов, 108,6 грамма жиров и 80 грамм белков.
Отмечается, что более трети рациона составляют хлеб и хлебная продукция — 34,3%. На долю мяса и колбасы приходится 17,9%. Сахар и кондитерские изделия составляют около 12% суточного потребления.
Больше всего калорий из пищи получали жители Дагестана — 3988,3 ккал. В тройке лидеров —
Наименьшая энергетическая ценность рациона зафиксирована в Рязанской области — 2180,1 ккал.