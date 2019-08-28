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10:36 (мск), источник: Интерфакс

Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле решили не увольняться после «разъяснительной беседы»

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявление об увольнении, им проведут дополнительные выплаты за нагрузки и снимут эту нагрузку в будущем, сообщили в Минздраве РФ в среду.

В сообщении отмечается, что «будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август».

«В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске», — говорится в сообщении.

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В понедельник также была «изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил», отмечают в Минздраве.

Кроме того, в больницу принимаются два новых хирурга с сентября, а также направляются специалисты Областной клинической больницы № 1 и клинические ординаторы.

В Минздраве отмечают, что хирурги есть в Нижнем Тагиле в горбольницах № 1, № 4, Демидовской горбольнице.

Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России. В среду на месте работает комиссия федерального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента.

Как сообщалось, на прошлой неделе шестеро хирургов Нижнетагильской горбольницы № 1 подали заявление об увольнении, до этого уволились трое из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.

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