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11:06 (мск), источник: Esquire

Pornhub снял фильм «Самое грязное порно в истории». Он посвящен проблеме загрязнения пластиком

Порносайт Pornhub снял фильм с социальным подтекстом — The Dirtiest Porn Ever («Самое грязное порно в истории»). Съемки проходили на одном из самых загрязненных пляжей мира. Так Pornhub хочет привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты.

Судя по трейлеру, актерская пара LeoLulu сначала гуляют, а потом занимаются сексом среди гор мусора и пластика. На фоне видно, как сотрудники Pornhub в фирменных костюмах химзащиты собирают на пляже мусор.

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Как заявили в Pornhub, деньги от каждого просмотра фильма будут перечислять в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая чистит Мировой океан от пластика и перерабатывает его.

Помимо этого, Pornhub запустил отдельный сайт, где рассказывается, как люди могут помочь в борьбе с пластиковым загрязнением.

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«Загрязнение океана стало одной из самых значимых глобальных проблем нашего времени, и она только усугубляется. Именно поэтому мы используем нашу платформу, чтобы привлечь внимание к ней (проблеме) и вдохновить людей на перемены. Не только для нашего поколения, но и для будущих», — заявил вице-президент Pornhub Кори Прайс.

Это не первая экологическая инициатива компании. Ранее Pornhub запустил раздел видео Beesexual, где пчелы опыляют цветы. Озвучили ролики знаменитые порноактеры. Так компания пытается привлечь внимание к проблеме вымирания пчел, а деньги от просмотров роликов переводит в благотворительные организации, занимающиеся защитой пчел.

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