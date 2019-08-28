«Это политика»: алтайский депутат связал выступление C.C.Catch на юбилее жены с выборами

C.C.Catch выступила на праздновании 55-летия супруги алтайского депутата Владимира Попова. Кадры с мероприятия, прошедшего на горнолыжном курорте, опубликовал Telegram-канал «Барнаульский нытик».
Комментируя выступление певицы на семейном торжестве, парламентарий сперва заявил, что не платил гонорар исполнительнице, потому что состоит с ней в родстве.
А вы не в курсе, что она — моя родственница? Двоюродная сестра. Никаких шуток, это действительно так.
Владимир Поповдепутат Алтайского Заксобрания (цитата по Daily Storm)
Позже депутат признался, что все-таки пошутил о родстве с певицей. Затем в разговоре с РЕН ТВ депутат дал иное объяснение выступлению C.C.Catch на празднике, связав его с выборами: «Мы же специально это сделали. Запустили эту информацию перед предвыборной кампанией. И получилась просто сумасшедшая цифра. Это нам нужно для пиара. Это политика».
Согласно декларации Попова, его годовой доход составляет чуть более 900 000 рублей. Супруга депутата за прошлый год заработала 628 434 рублей. В ее собственности — четыре земельных участка, два дома, квартира, четыре нежилых помещения (в том числе здания склада и магазина) и автомобили Bentley Continental, Toyota Tundra и ГАЗ 21. На самого Попова в декларации записан снегоход.
В биографии Попова на сайте Алтайского краевого парламента указывается, что он с марта 2012 года и по настоящее время — коммерческий директор ООО «Диво Алтая». Эта компания на своем сайте называет себя одним из крупнейших производителей фасованного подсолнечного масла высокого качества в Сибири. Согласно данным СПАРКа, единственным владельцем компании, зарегистрированной в Горно-Алтайске, является Марина Попова. Как отмечает радиостанция Business FM, эти имя и фамилия совпадают с именем и фамилией супруги депутата. Выручка компании в 2018 году составила 1,5 млрд рублей.