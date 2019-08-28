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14:07 (мск), источник: Forbes

«Это политика»: алтайский депутат связал выступление C.C.Catch на юбилее жены с выборами

Немецкая певица C.C.Catch выступила на юбилее жены алтайского депутата Владимира Попова. Тот сперва заявил, что исполнительница — его родственница и потому пела бесплатно, но затем опроверг родство с ней и объяснил шумиху «пиаром» и «предвыборной кампанией». Согласно декларации, доход парламентария за прошлый год составил около 900 000 рублей.

Источник: РИА "Новости"

C.C.Catch выступила на праздновании 55-летия супруги алтайского депутата Владимира Попова. Кадры с мероприятия, прошедшего на горнолыжном курорте, опубликовал Telegram-канал «Барнаульский нытик».

Комментируя выступление певицы на семейном торжестве, парламентарий сперва заявил, что не платил гонорар исполнительнице, потому что состоит с ней в родстве.

А вы не в курсе, что она — моя родственница? Двоюродная сестра. Никаких шуток, это действительно так.
Владимир Попов
депутат Алтайского Заксобрания (цитата по Daily Storm)

Позже депутат признался, что все-таки пошутил о родстве с певицей. Затем в разговоре с РЕН ТВ депутат дал иное объяснение выступлению C.C.Catch на празднике, связав его с выборами: «Мы же специально это сделали. Запустили эту информацию перед предвыборной кампанией. И получилась просто сумасшедшая цифра. Это нам нужно для пиара. Это политика».

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Согласно декларации Попова, его годовой доход составляет чуть более 900 000 рублей. Супруга депутата за прошлый год заработала 628 434 рублей. В ее собственности — четыре земельных участка, два дома, квартира, четыре нежилых помещения (в том числе здания склада и магазина) и автомобили Bentley Continental, Toyota Tundra и ГАЗ 21. На самого Попова в декларации записан снегоход.

В биографии Попова на сайте Алтайского краевого парламента указывается, что он с марта 2012 года и по настоящее время — коммерческий директор ООО «Диво Алтая». Эта компания на своем сайте называет себя одним из крупнейших производителей фасованного подсолнечного масла высокого качества в Сибири. Согласно данным СПАРКа, единственным владельцем компании, зарегистрированной в Горно-Алтайске, является Марина Попова. Как отмечает радиостанция Business FM, эти имя и фамилия совпадают с именем и фамилией супруги депутата. Выручка компании в 2018 году составила 1,5 млрд рублей.

Клара Минак

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