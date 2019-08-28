Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку детей к школе

Почти у половины россиян (47%) есть дети и внуки школьного возраста, у 53% — нет, отмечает ВЦИОМ.
В целом сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличилась более чем в два раза и составила, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, 26 986 руб. (против 12 745 руб. в 2017 г.).
«Причем с ростом доли тех, кто планирует или уже потратился на покупку школьной формы и школьной сумки/рюкзака, наиболее существенно выросли размеры планируемых или совершенных трат именно по этим пунктам. Так, в среднем на комплект школьной формы (с учетом спортивной формы и обуви) в этом году респонденты планируют потратить 13 431 руб., что практически в два раза больше, чем два года назад. А среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака оценивают в 3 119 руб. (1 785 руб. в 2017 г.)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Помимо этого за последние пять лет обучения в школе своих детей респондентам приходилось оплачивать за свой счет чаще всего учебники и другие учебно-методические материалы (26%), что на 8% выше показателей 2013 года, также они самостоятельно платили за школьную форму (24%), ремонт школьных помещений (18%), подарки учителям (14%) и дополнительные занятия по основным предметам (12%).
Как указано в опросе, 76% из тех, у кого есть дети и внуки школьного возраста и запланировавших или совершивших трату по соответствующему пункту, купили или собираются купить школьную форму, что на 26% выше, чем в 2010 году. Еще 65% граждан приобрели или планируют приобрести школьно-письменные принадлежности — это на 14% больше результатов 2010 года, 64% — школьную сумку или рюкзак, что в сравнении с показателями девятилетней давности на 18% выше.
По результатам опроса, россияне, отправляющие детей или внуков в школу, считают, что за счет собственных средств должна быть оплачена школьная форма (51%), учебные материалы (27%), дополнительные занятия (26%), а также охрана (14%).
При этом значительно снизилось число сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами (15% против 28% в 2010 году).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.