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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Увольнение хирургов в Нижнем Тагиле взял на контроль Минздрав

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган заявил, что в ситуации с массовыми увольнениями хирургов в больницах Нижнего Тагила есть недоработка регионального минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«Областным министерством здравоохранения ситуация в полной мере не контролировалась», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

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По словам Кагана, о ситуации в Нижнем Тагиле было сразу доложено полпреду Николаю Цуканову. По его поручению главный федеральный инспектор встретился с руководством больницы и самими хирургами. «Этот пример не одиночный: в регионе еще несколько муниципалитетов, где кадровый вопрос в здравоохранении стоит остро», — добавил Михаил Каган.

Напомним, шесть из десяти хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами № 4 и № 1.

Как сообщили в больнице сегодня, все шесть врачей забрали заявления об увольнении. При этом один из хирургов может сменить специальность на врача УЗИ.

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На совещании во вторник, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители властей подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила действительно наблюдались переработки, нагрузка на хирургов была высокой. Тем временем в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений.

В Минздраве России заявили, что в регионе уже работает комиссия. «Для разрешения ситуации уже изменена маршрутизация пациентов по профилю “хирургия” на территории Нижнего Тагила, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в городской больнице № 1. Кроме того, в учреждение принимаются два новых хирурга, а также направляются специалисты областной клинической больницы № 1 и клинические ординаторы», — отметили в ведомстве.

Анастасия Реутова, Екатеринбург

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