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19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

81-летняя женщина стала самым взрослым виндсерфером в мире

Официальный рекорд.

81-летняя греческая пенсионерка Анастасия Геролимату официально записала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой виндсерфер в мире. Она проплыла более 33 километров на доске.

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Активная Геролимату впервые «оседлала» волну в 1981 году во время отпуска на Канарских островах, и с тех пор она не прекращала заниматься виндсерфингом, пишет Greekcitytimes.

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Геролимату катается на доске несколько раз в неделю и заявляет, что даже после официального рекорда не намерена останавливаться на достигнутом.

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Екатерина Гура

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