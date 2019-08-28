19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
81-летняя женщина стала самым взрослым виндсерфером в мире
Официальный рекорд.
81-летняя греческая пенсионерка Анастасия Геролимату официально записала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой виндсерфер в мире. Она проплыла более 33 километров на доске.
Активная Геролимату впервые «оседлала» волну в 1981 году во время отпуска на Канарских островах, и с тех пор она не прекращала заниматься виндсерфингом, пишет Greekcitytimes.
Геролимату катается на доске несколько раз в неделю и заявляет, что даже после официального рекорда не намерена останавливаться на достигнутом.
Екатерина Гура