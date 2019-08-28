19:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает сюрреалистичные изображения животных (фото)
Странный вид лишь подчеркивает их индивидуальность.
Художница и дизайнер из Шотландии Лола Дюпре прославилась благодаря своим невероятным композиционным изображениям. Вместо того, чтобы использовать уникальные отдельные элементы коллажа, которые контрастируют друг с другом, Дюпре работает с дублированием одного снимка.
За основу она берет реальные фото. Затем художница распечатывает изображение в нескольких экземплярах и режет его на произвольные части, из которых потом и собирает коллаж, меняя пропорции и создавая уникальные и сюрреалистичные изображения.
Больше всего Дюпре любит работать портретами котов и собак, которые благодаря ее необычной технике приобретают уникальную внешность, подчеркивающую их характер.
Екатерина Гура