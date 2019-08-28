Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
12Снимки наложницы короля Таиланда
19:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает сюрреалистичные изображения животных (фото)

Странный вид лишь подчеркивает их индивидуальность.

Художница и дизайнер из Шотландии Лола Дюпре прославилась благодаря своим невероятным композиционным изображениям. Вместо того, чтобы использовать уникальные отдельные элементы коллажа, которые контрастируют друг с другом, Дюпре работает с дублированием одного снимка.

Во время загрузки произошла ошибка.

За основу она берет реальные фото. Затем художница распечатывает изображение в нескольких экземплярах и режет его на произвольные части, из которых потом и собирает коллаж, меняя пропорции и создавая уникальные и сюрреалистичные изображения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего Дюпре любит работать портретами котов и собак, которые благодаря ее необычной технике приобретают уникальную внешность, подчеркивающую их характер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией
В Турции умерла девочка из России, получившая травмы в бассейне
Кремль объяснил покупки Путина у одной и той же мороженщицы
Что будет с курсом рубля этой осенью
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Алтайский депутат Владимир Попов опроверг родство с Си Си Кетч
В Госдуме поддержали идею о введении дополнительных алиментов
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Массовый отъезд россиян с моря перегрузил трассу на 700% В пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор Черноморье
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Галантный Бодрячок Наварры 328
А просто летний дождь прошёл... 274
есть ли какие нибудь меры воздействия на 247
79-летний Виторган снова стал отцом 188
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь