В Сети пристыдили учительницу из-за теста для младшеклассников

Пользователь сайта Reddit опубликовал на ресурсе фото рабочей тетради для третьего класса с одним из вопросов домашнего задания.
На снимке, под названием «Этот учитель вгоняет меня в депрессию», была описана задачка:
Марти съел 4/6 своей пиццы, а Луис — 5/6 от своей. Но Марти съел пиццы больше, чем Луис. Как это возможно?
На этот хитрый вопрос ребенок, чье имя не называется, ответил вполне логично — у мальчиков была пицца разного объема и размера. Но учительницу такой ответ не устроил, и она подписала, что такого вообще быть не может.
Пользователи Сети возмутились отсутствием логики у преподавателя. Снимок за считанные часы стал вирусным и распространился по соцсетям. В комментариях люди даже приводили математические расчеты в поддержку решения младшеклассника.