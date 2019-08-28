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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети пристыдили учительницу из-за теста для младшеклассников

Преподавательницу подвела логика.

Пользователь сайта Reddit опубликовал на ресурсе фото рабочей тетради для третьего класса с одним из вопросов домашнего задания.

На снимке, под названием «Этот учитель вгоняет меня в депрессию», была описана задачка:

Марти съел 4/6 своей пиццы, а Луис — 5/6 от своей. Но Марти съел пиццы больше, чем Луис. Как это возможно?

На этот хитрый вопрос ребенок, чье имя не называется, ответил вполне логично — у мальчиков была пицца разного объема и размера. Но учительницу такой ответ не устроил, и она подписала, что такого вообще быть не может.

Задача: Марти съел 4/6 своей пиццы, а Луис — 5/6 от своей. Но Марти съел пиццы больше, чем Луис. Как это возможно? Ответ: Пицца Марти была больше, чем у Луиса. Резюме учительницы: Это невозможно, потому что 5/6 больше, чем 4/6, так что Луис все-таки съел больше.

Пользователи Сети возмутились отсутствием логики у преподавателя. Снимок за считанные часы стал вирусным и распространился по соцсетям. В комментариях люди даже приводили математические расчеты в поддержку решения младшеклассника.

Екатерина Гура

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