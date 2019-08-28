Not me, I promise. pic.twitter.com/PRBWhTgxXx— Tesla Daily (@TeslaPodcast) August 26, 2019
20:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети «улучшили» салоны автомобилей Tesla
Некоторые подходят к дизайну с большой фантазией.
В конце августа компания Илона Маска Tesla похвасталась в Twitter своим сдержанным и минималистическим дизайном. Производители автомобилей спросили у подписчиков, как они меняют интерьер салона и попросили фото. И у пользователей нашлось много интересных ответов.
В комментариях люди начали публиковать машины Tesla, которые подверглись изменениям.
Екатерина Гура