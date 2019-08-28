Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
16Работы по разрезанию A321 на части
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
20:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети «улучшили» салоны автомобилей Tesla

Некоторые подходят к дизайну с большой фантазией.

В конце августа компания Илона Маска Tesla похвасталась в Twitter своим сдержанным и минималистическим дизайном. Производители автомобилей спросили у подписчиков, как они меняют интерьер салона и попросили фото. И у пользователей нашлось много интересных ответов.

В комментариях люди начали публиковать машины Tesla, которые подверглись изменениям. Кто-то подходил к усовершенствованиям с умом и просто заменял глянцевые панели на более практичные темные или матовые. А вот другие не стеснялись в своем творчестве и даже превращали дорогое авто в грузовой автомобиль.

Это не я, честно.
Обещаю, что это не я
Май, 2016 год. Tesla проявляет себя как неплохой рабочий грузовик
И это действительно так. Сентябрь 2017.
Слишком по-девчачьи? Мне все равно.

Екатерина Гура

Читайте также
В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией
В Турции умерла девочка из России, получившая травмы в бассейне
Кремль объяснил покупки Путина у одной и той же мороженщицы
Что будет с курсом рубля этой осенью
Учительницу пристыдили в Сети из-за теста для младшеклассников
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Алтайский депутат Владимир Попов опроверг родство с Си Си Кетч
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Массовый отъезд россиян с моря перегрузил трассу на 700% В пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор Черноморье
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь