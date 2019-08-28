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22:18 (мск), источник: РИА Новости

Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев умер в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте УФСИН по Ульяновской области.

Источник: ФСИН

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича», — говорится в сообщении.

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Сныцерева не стало 25 августа. Ему было 90 лет. Причина смерти не уточняется.

Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии «Белый лебедь», главной целью которой была «ломка» воров в законе. За десять лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в «Белом лебеде» развенчали почти 130 воров в законе.

Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями и знаком «Заслуженный работник МВД».

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