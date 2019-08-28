22:18 (мск), источник: РИА Новости
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
«Сотрудники
Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии «Белый лебедь», главной целью которой была «ломка» воров в законе. За десять лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в «Белом лебеде» развенчали почти 130 воров в законе.
Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями и знаком «Заслуженный работник МВД».
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