В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль

Международный венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году. С 1934 года фестиваль ежегодно проводится на острове Лидо в конце лета — начале осени. Главный приз — «Золотой лев».
Конкурсную программу фестиваля в этом году составят более 20 картин, в том числе новые фильмы Романа Полански, Роя Андрессона, Пьетро Марчелло, Тодда Филлипса, Стивена Содерберга и других. Жюри основного конкурса возглавит режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября.
В программе классических документальных фильмов покажут проект сына Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer. В рамках «Венецианской классики» представят отреставрированную версию драмы «Калина красная» (1973) режиссера Василия Шукшина.