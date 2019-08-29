02:59 (мск), источник: ТАСС
Исследование: школьники России больше всех в мире испытывают стресс из-за успеваемости
Второе место по этому показателю занимает Китай, третье — Германия.
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс
«Результаты исследования показали, что российские школьники больше всех испытывают стресс
Так, на вопрос «Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство» больше всего положительно ответили 66% учеников из США, 55% учеников из России и 39% учеников из Германии.
Тесты и экзамены также вызывают повышенную обеспокоенность и волнение у школьников. Процент таких результатов опроса высок во всех странах: 57% в России, 58% в Японии, 64% в США, 66% в Германии, 73% в Китае.
Что касается учителей, то авторы исследования отмечают, что педагоги «твердо убеждены, что неудачи способствуют формированию чувства уверенности». «91% учителей утверждают, что ученикам следует учиться терпеть неудачи, чтобы преодолевать их в будущем и быть более успешными», — говорится в материалах.
Глобальное исследование «Уверенность в процессе обучения» (Confidence in Learning Poll) включает опросы, которые проводились с 6 по 28 февраля 2019 года среди 5002 учащихся, 2001 родителя и 1152 педагогов из Америки, Германии, Китая, России и Японии. Были опрошены дети в возрасте от 5 до 18 лет (в группах 5−10, 11−13, 14−18 лет).