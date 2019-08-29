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05:29 (мск), источник: Известия

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

Источник: Известия

Данные о численности трудящихся россиян предпенсионного возраста содержатся в письме ПФР в Роструд, с которым ознакомились «Известия». В документе есть информация (на основе уникальных СНИЛС) о работающих мужчинах 1959−1963 годов рождения и женщинах 1964−1968 годов рождения.

Согласно документу, первых в России 1,8 млн человек, последних — 2,2 млн; выходит, что работают 4 млн предпенсионеров. Данные об общей численности людей того же пола и возраста «Известия» запросили в Росстате.

По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.

Таким образом, официально трудоустроены лишь 40% граждан предпенсионного возраста. Среди женщин эта доля несколько ниже (38%), среди мужчин — выше (43%).

Эксперты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий и связывают происходящее с нежеланием принимать на работу сотрудников пожилого возраста, а также с распространенностью так называемых неофициальных трудовых отношений.

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