Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
10Как горела Останкинская телебашня
07:00 (мск), источник: РИА Новости

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, а германские атомщики не просили серьезного финансирования, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

Источник: Reuters

«Германское руководство не считало задачу приоритетной и решило вести ее в ограниченных рамках. Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу. Да и времени, отведенного историей, попросту не хватило», — сказал Гагаринский.

По его словам, последний «решающий», но оказавшийся неудачным эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора провел знаменитый немецкий ученый, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг «в мае 1945 года уже под грохот французских танков».

«По собственным словам Гейзенберга, ему не хватило “морального мужества” запросить для решения задачи достойные ресурсы, сравнимые если не с сотнями миллионов, которыми свободно оперировал руководитель Манхэттенского проекта (по созданию атомного оружия в США — ред.), то со средствами, выделенными на проект ФАУ-ракет Вернера фон Брауна», — отметил Гагаринский.

В четверг исполняется 70 лет со дня испытания первого советского атомного заряда, положившего начало созданию отечественного ядерного щита. Советский атомный проект начался в 1942 в ответ на разработку ядерного оружия в США.

Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.

По мнению ветеранов-атомщиков и историков атомной отрасли, успех атомному проекту СССР обеспечили, помимо прочего, четкая постановка руководством страны главных задач и проблем, требующих безотлагательного решения, концентрация интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов. Участники атомного проекта потом вспоминали, что пользовались полным доверием руководства страны и отрасли, а любые запросы удовлетворялись незамедлительно.

Где в России работает атомная промышленность и хранятся отходы
Во время загрузки произошла ошибка.
21 августа© Ньюстюб
 Умерла девочка из России, пострадавшая в отеле Турции
'Христиане удивлены'. Что сказала Богородица после Успения
В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации
Контрактник взорвал штаб полка, чтобы привлечь офицеров
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Шесть миллионов безработных предпенсионеров обнаружили в России
Опубликован прогноз по экономике без сверхдоходов от нефти
Что будет с курсом рубля этой осенью
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Массовый отъезд россиян с моря перегрузил трассу на 700% В пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор Черноморье
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь