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Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры посадки
На кадрах видны не только посадка самолетов, но и их дозаправка и последующий взлет.
Всего в тренировке задействовали 12 Су-34 и два Ан-26, в качестве
На одном из участков трассы военные развернули полевой аэродром, на котором расположились склады боеприпасов, горючего и смазочных материалов, а также вся необходимая инфраструктура.
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