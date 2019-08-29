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07:26 (мск), источник: РИА Новости

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

На кадрах видны не только посадка самолетов, но и их дозаправка и последующий взлет.

Всего в тренировке задействовали 12 Су-34 и два Ан-26, в качестве взлетно-посадочной полосы была использована строящаяся автомагистраль «Европа — Западный Китай».

Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из участков трассы военные развернули полевой аэродром, на котором расположились склады боеприпасов, горючего и смазочных материалов, а также вся необходимая инфраструктура.

Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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