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11:28 (мск), источник: Daily Storm

Минпросвещения ответило на идею включения Dota 2 и Minecraft в школьную программу

Школы могут организовать подобные факультативы, отметили в ведомстве.

Источник: AP 2019

Школы и другие образовательные организации сами могут принимать решение, включать ли киберспортивные дисциплины в школьную программу — так в Минпросвещения ответили на инициативу Института развития интернета (ИРИ) о добавлении уроков по некоторым компьютерным играм в школах. В ведомстве напомнили, что в учебном плане есть вариативная часть, которую определяют сами учебные заведения.

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«В соответствии с государственными стандартами образования в учебном плане основной образовательной программы предусмотрены две части: обязательная и вариативная. В вариативной части школы могут включать в учебный план дополнительные предметы, в том числе факультативные занятия, курсы и модули в зависимости от специфики образовательной организации и ее возможностей», — приводит РБК ответ Минпросвещения.

Председатель участвовавшей в разработке идеи Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что подобный ответ от ведомства является ожидаемым. «Я считаю, что позиция Министерства просвещения — довольно взвешенная: посмотреть на интерес и готовность школ к таким факультативам», — пояснил он. Смит отметил, что некоторые школы уже оценили возможность вовлечь школьников в учебный процесс через киберспорт.

Ранее эксперты ИРИ предложили Минпросвещения включить в школьную программу киберспортивные дисциплины, а также компьютерные игры, развивающие креативное мышление, такие как Defense of the Ancients (DotA) 2, Minecraft и Hearthstone.

По их мнению, указанные игры помогут развивать навыки работы в команде, скорость реакции и стратегическое мышление у школьников.

Также организация предложила Министерству просвещения РФ внести занятия киберспортом в факультативную программу школ для подростковой и юношеской возрастных групп. Речь идет об эксперименте в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда». Предполагается, что инициативу могут реализовать до 2025 года в нескольких школах каждого российского региона. Замглавы комитета по образованию и науке Борис Чернышов отметил в беседе с Daily Storm, что считает обучение школьников компьютерным играм перспективным направлением.

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