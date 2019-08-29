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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Врачи перечислили самые нелепые и опасные ошибки пациентов

Пользователи Reddit, работающие в медицинской сфере, рассказали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Тред с их историями набрал 24 тысячи лайков.

Пользовательница под ником Kaclassen вспомнила, что один из больных перепутал антибиотики с пробиотиками и пытался лечить последними сифилис. Кроме того, одна женщина занялась сексом спустя шесть часов после родов, что также плохо сказалось на ее здоровье. По словам юзера Jdinpjs, ее пациентка была уверена, что при родах акушерка должна вытаскивать ребенка из женщины.

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Комментатор Underwritingking написал, что немало людей не снимают упаковку с ректальных свечей перед их использованием. Юзер DaveBeard предупредил женщин о том, что не стоит спринцевать вагину отбеливающим средством, как делала одна из его пациенток.

Врачи отметили, что больные часто не соблюдают базовых правил перед операцией. Одни едят за несколько часов до процедуры, а другие употребляют алкоголь, несмотря на запреты врачей. К примеру, юзер Sapphires13 рассказала, что часто пациенты не снимают с себя всех металлических вещей, когда делают МРТ, хотя это и необходимо. Многие думают, что, если им делают МРТ ноги, сережки можно оставить в ушах, однако это не так.

Ранее, в мае, врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом. Одни после пробуждения считали, что они играют на воображаемой гитаре, другие предполагали, что находятся в аду.

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