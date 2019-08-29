08:24 (мск), источник: Авто Mail.ru
В ГИБДД предложили ограничить скорость для ряда водителей
Глава Госавтоинспекции вновь высказался за то, чтобы пересмотреть скорость перевозки детей.
В частности, в ГИБДД предлагают законодательно запретить перевозить детей с высокой скоростью. Об этом накануне на заседании правительственной комиссии заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников, передает «Интерфакс».
Черников также подчеркнул, что «подавляющее большинство происшествий с участием детей произошли по причине нарушений Правил дорожного движения водителями». В этом году было составлено более 397,5 тыс. административных материалов о нарушении правил перевозки детей, сообщил он.
Напомним, что ранее глава ГИБДД поддержал идею об отмене так называемого «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. В Инспекции полагают, что условия для снижения порога могут сложиться через