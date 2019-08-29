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10:11 (мск), источник: РИА Новости

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, пишет «Пятый канал».

Источник: РИА Новости

Судя по кадрам, снятых очевидцем, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

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«Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», — заявил Киркоров, используя при этом нецензурную лексику.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.

«Новая волна» переехала из Юрмалы в Сочи в 2015 году. По словам Игоря Крутого, конкурс останется в Сочи навсегда.

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