10:11 (мск), источник: РИА Новости
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, пишет «Пятый канал».
Судя по кадрам, снятых очевидцем, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
«Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», — заявил Киркоров, используя при этом нецензурную лексику.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.
«Новая волна» переехала из Юрмалы в Сочи в 2015 году. По словам Игоря Крутого, конкурс останется в Сочи навсегда.