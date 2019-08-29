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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин снялся в новом клипе продюсера Максима Фадеева на песню «Стану ли я счастливей». Видео разместили на YouTube.

Источник: РИА Новости

Ролик снимали на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Режиссером выступил Евгений Курицын.

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«Песня “Стану ли я счастливей” от начала и до конца про мою жизнь. Всегда, когда исполняю ее, меня переполняют эмоции, и я стараюсь передать их вам», — написал Фадеев в инстаграме.

Он признался, что стал счастливее от того, что «главную роль в этом клипе исполнил гений мирового балета — Сергей Полунин».

«Потрясающе! И ты, и песня и Сережа!», — прокомментировала совместную работу продюсера и танцора оперная певица Хибла Герзмава.

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