Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева

Ролик снимали на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Режиссером выступил Евгений Курицын.
«Песня “Стану ли я счастливей” от начала и до конца про мою жизнь. Всегда, когда исполняю ее, меня переполняют эмоции, и я стараюсь передать их вам», — написал Фадеев в инстаграме.
Он признался, что стал счастливее от того, что «главную роль в этом клипе исполнил гений мирового балета — Сергей Полунин».
«Потрясающе! И ты, и песня и Сережа!», — прокомментировала совместную работу продюсера и танцора оперная певица Хибла Герзмава.